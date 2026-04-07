Nam sinh mất liên lạc sau khi bỏ lại xe máy gần cầu Phú Mỹ ở TPHCM

Ngày 7/4, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tôn Huỳnh Long (SN 2002, quê Vĩnh Long) cho biết, hai ngày qua gia đình đã rong ruổi khắp TPHCM để tìm kiếm em trai là Tôn Huỳnh Tấn Sang (SN 2005) nhưng chưa có kết quả.

Nam sinh mất liên lạc với gia đình, xe máy và ba lô được phát hiện tại khu vực chân cầu Phú Mỹ (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Theo người nhà, sáng 5/4, Sang điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ. Đến khoảng 9h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc phát hiện xe máy và balo của Sang tại khu vực chân cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái, TPHCM).

Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia nhau tìm kiếm, nhưng đến nay, vẫn chưa có thông tin về nam sinh.

Anh Long cho biết, Sang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TPHCM, đang sinh sống tại một khu trọ ở quận 10 (cũ).

Người dân phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Sang, vui lòng liên hệ người nhà qua số điện thoại 0784.319.303 để hỗ trợ tìm kiếm.