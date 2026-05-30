Nam sinh lớp 9 chạy xe đạp điện lạng lách, "trêu ngươi" trước đầu ô tô

Ngày 30/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã lập biên bản để xử lý một trường hợp học sinh lớp 9 có hành vi điều khiển xe đạp điện lạng lách, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe đạp điện với tốc độ cao, liên tục lạng lách ngay trước đầu ô tô đang lưu thông. Hành vi coi thường tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Nam sinh lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp nhận clip và phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua công tác phối hợp cùng Công an xã M'Đrắk (Đắk Lắk), cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe đạp điện là em H.Q.H. (13 tuổi, học sinh lớp 9 tại xã M'Đrắk).

Tại trụ sở công an, em H. cùng phụ huynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường và tạm giữ phương tiện.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi cảnh báo tới các học sinh không nên vì những phút bồng bột, thiếu ý thức khi tham gia giao thông thành cái giá phải trả bằng chính mạng sống của mình, để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội.

Phụ huynh cùng nam sinh được mời đến trụ sở công an làm việc (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk).

Đối với phụ huynh cần giám sát con em, việc giao phương tiện cho trẻ khi chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng và chưa có đầy đủ ý thức tham gia giao thông không chỉ là sự nuông chiều, còn là hành vi gián tiếp đẩy con em mình đến gần hơn với hiểm nguy. Gia đình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông", góp phần giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.