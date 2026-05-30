Xác minh clip người đàn ông tự xưng thầy dạy lái ô tô đi sai làn, cãi CSGT

Ngày 30/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang giao đơn vị chức năng xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển ô tô có hành vi đi sai làn đường tại Hà Nội.

Đáng chú ý, khi tài xế này bị một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ trên đường nhắc nhở, người đàn ông còn tự xưng là K.C.T. (một thầy dạy lái xe nổi tiếng trên mạng xã hội), sau đó người này dừng xe ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng.

Hình ảnh cán bộ CSGT dừng phương tiện vi phạm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô di chuyển từ đoạn đường rẽ từ cầu Phù Đổng vào Phúc Lợi. Tuy nhiên nam tài xế này lại đi ở làn đường dành cho xe máy.

Khi tới đoạn rẽ, tài xế ô tô bị một cán bộ CSGT nhắc nhở về hành vi vi phạm. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng, tài xế ô tô liền hỏi "anh biết tôi là ai không, tôi là K.C.T., nhà tôi ở đây". Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra vào lúc 15h54 ngày 29/5.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần đi đúng làn đường, phần đường dành cho xe chạy. Không đi sai làn để tránh xảy ra tai nạn, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông khác trên đường.