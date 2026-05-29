Xe phân khối lớn lao vào gốc cây, 2 cha con thương vong ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29/5 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, ông B.Đ.T.K. (SN 1977, trú tại TPHCM) điều khiển mô tô phân khối lớn chở con trai, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn đường cong thuộc Km1658+100, xe của ông K. đột ngột chuyển hướng, lao vào lề đường rồi tông trúng cây xanh.

Cú va chạm làm mô tô cùng 2 người trên xe văng về phía trước một quãng. Ông K. tử vong tại chỗ, người con trai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu

Nhận tin báo, Công an xã Lương Sơn có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông K. chạy xe cùng một nhóm đi mô tô phân khối lớn.