Nam sinh lái xe đạp điện tông vào tường tử vong ở Đồng Nai

Ngày 13/9, Công an xã Phú Riềng (Đồng Nai) đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trong sân trường THPT Phú Riềng, khiến nam học sinh lớp 11 tử vong. Nạn nhân là L.T.S. (SN 2009, học lớp 11).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/9, khi các học sinh ra về, S. chạy xe đạp điện lao vào tường trong sân trường rồi té ngã. Ngay sau cú va chạm, giáo viên trong trường đưa nam sinh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng S. đã tử vong.

Sáng 13/9, đại diện trường đã đến thăm hỏi gia đình và viếng học sinh gặp nạn. Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục nhắc nhở các thầy cô giáo, học sinh việc thực hiện quy định pháp luật giao thông và tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.