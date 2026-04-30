Năm cây cầu làm thay đổi diện mạo TPHCM sau 51 năm giải phóng

Cầu Sài Gòn (trước năm 1975 còn được gọi là cầu Tân Cảng) bắc qua sông Sài Gòn, nối phường Thạnh Mỹ Tây với phường An Khánh, từ lâu đã trở thành cửa ngõ huyết mạch phía Đông TPHCM. Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại, góp phần kết nối trung tâm với khu Đông năng động của thành phố.

Trải qua nhiều thập kỷ, cầu Sài Gòn không chỉ mang giá trị giao thông mà còn là chứng nhân cho quá trình phát triển đô thị của TPHCM. Từ cây cầu thép đầu tiên đến cầu Sài Gòn 2 hiện đại, nơi đây ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố sau ngày thống nhất.

Từ trên cầu Sài Gòn, người dân có thể phóng tầm mắt ngắm dòng sông Sài Gòn uốn lượn cùng những tòa cao ốc hiện đại của trung tâm thành phố. Vẻ đẹp giao thoa giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên tạo nên một góc nhìn đặc trưng của TPHCM.

Khi đêm xuống, cầu Sài Gòn rực sáng trong ánh đèn đô thị, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa thơ mộng.

Cầu Thủ Thiêm là cây cầu đầu tiên kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm TPHCM, mở ra hướng phát triển chiến lược về phía Đông. Công trình góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực.

Cầu Thủ Thiêm (Thủ Thiêm 1) hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2007, dài khoảng 1.250m với 6 làn xe. Với thiết kế hiện đại cùng vị trí đắc địa, cầu Thủ Thiêm không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành điểm ngắm cảnh lý tưởng.

Cầu Ba Son (Thủ Thiêm 2) là biểu tượng mới của đô thị hiện đại, nối trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu dài gần 1,5km với 6 làn xe, đưa vào sử dụng năm 2022, giúp giảm ùn tắc khu trung tâm, hoàn thiện trục kết nối giữa trung tâm hiện hữu và trung tâm tài chính mới phía Đông.

Cầu Ba Son với trụ tháp dây văng cao vút nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của TPHCM sau khi đưa vào sử dụng. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, cầu Ba Son còn tạo điểm nhấn cảnh quan đặc biệt cho khu vực trung tâm. Hình ảnh cây cầu soi bóng xuống sông Sài Gòn đã trở thành góc check-in quen thuộc của nhiều người dân và du khách.

Về đêm, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật trên cầu Ba Son khiến công trình nổi bật giữa lòng đô thị hiện đại.

Hầm Thủ Thiêm là công trình hầm vượt sông đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, nằm trên đại lộ Đông - Tây, nối trung tâm thành phố với phường An Khánh. Công trình được khánh thành vào tháng 11/2011 và được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Đông Nam Á.

Hầm Thủ Thiêm dài 1,49km với quy mô 6 làn xe, công trình giúp giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Đông.

Việc lưu thông qua hầm Thủ Thiêm mang lại trải nghiệm đặc biệt khi người dân di chuyển xuyên dưới lòng sông. Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là dấu ấn kỹ thuật nổi bật của TPHCM. Từ khu vực cửa hầm, người dân dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh trung tâm thành phố với những công trình biểu tượng như Bitexco hay Bến Nhà Rồng. Không gian nơi đây ngày càng trở thành điểm nhấn của đô thị ven sông.

Cầu Phú Mỹ nằm trên đường Vành đai 2 TPHCM với tổng mức đầu tư 2.076 tỷ đồng. Công trình được đưa vào khai thác ngày 2/9/2009. Đây là cây cầu dây văng có sáu làn xe, kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là mắt xích lớn trong mạng lưới giao thông liên vùng của thành phố.

Với kết cấu dây văng hiện đại và quy mô lớn, cầu Phú Mỹ tạo nên hình ảnh mạnh mẽ giữa khu vực cảng biển sôi động, góp phần tạo nên diện mạo mới cho TPHCM sau nhiều thập kỷ phát triển.

Sau 51 năm giải phóng, từ một đô thị phát triển chủ yếu về phía Tây và Nam, TPHCM đã vươn mình phát triển sang phía Đông với hàng loạt cây cầu hiện đại bắc qua sông Sài Gòn. Những công trình này không chỉ nối hai bờ mà còn nối quá khứ với tương lai, thúc đẩy đầu tư, bất động sản, thương mại, du lịch và từng bước hình thành diện mạo một siêu đô thị năng động, hiện đại bên sông.