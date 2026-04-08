Nam Bộ nắng nóng gia tăng, có nơi trên 37 độ C

Ngày 8/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tại khu vực tiếp tục gia tăng cả về diện và cường độ, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C. Tình trạng này được dự báo tiếp diễn trong 1-2 ngày tới với độ ẩm giảm thấp.

Trong hai ngày qua, nắng nóng tập trung ở khu vực miền Đông, trong đó có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại một số điểm như Phước Long 37,2 độ C, Tây Ninh 37 độ C, Đồng Phú 36,8 độ C, Châu Đốc 36,2 độ C...

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 36-55%, trong đó ghi nhận tại Long Khánh khoảng 36,4%, khiến không khí trở nên khô nóng.

Người dân TPHCM mưu sinh trong nắng nóng (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất giảm còn khoảng 30-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày chủ yếu vào 12h-16h.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời cần trang bị đầy đủ mũ, nón, khẩu trang, kính chống nắng và bổ sung đủ nước.

Người lao động làm việc ngoài trời nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá lâu dưới nắng gắt nhằm phòng ngừa nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Đồng thời, cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để giảm nguy cơ quá tải và phòng tránh cháy nổ trong mùa nắng nóng.