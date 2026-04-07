TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài

Ngày 7/4, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì nắng nóng. Tại TPHCM, nắng nóng xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày tập trung khoảng 12h-16h.

Mặt đường ở TPHCM xuất hiện ảo ảnh trong những ngày nắng nóng (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong 24-48 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc có xu hướng bị nén về phía Nam và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ lấn dần về phía Tây, từ ngày 7/4 có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc. Gió trên các vùng biển Nam Bộ hoạt động yếu.

Dự báo 3-10 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông và Đông Nam, nối với rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh. Khoảng ngày 13-14/4, vùng áp thấp bị nén xuống phía Nam rồi suy yếu.

Hình thế thời tiết trên khiến khu vực TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, ít mưa, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp. Nắng nóng có xu hướng kéo dài trong nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và cháy nổ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, người dân cần chú ý phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do nhiệt độ cao kéo dài.