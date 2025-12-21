Năm bản lề của Đảng ủy Chính phủ và những quyết sách mang tính chiến lược

Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Đảng ủy Chính phủ được thành lập, kiện toàn tổ chức theo Quyết định số 243-QĐ/TW ngày 24/1/2025. Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

Trong năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát công nợ và bội chi ngân sách.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, tăng đầu tư phát triển, nhất là đầu tư công theo hướng tập trung, không dàn trải; triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đảng ủy Chính phủ thảo luận về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp hồi tháng 3 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm nhấn quan trọng với việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh và đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “một cửa sổ” tập trung duy nhất đã tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.

Trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động lãnh đạo Chính phủ ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để đôn đốc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Những dấu ấn đậm nét

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ đã tổ chức 4 hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành, 4 hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tổ chức 40 phiên họp.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng từ tháng 10 đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển.

Một trong những kết quả nổi bật dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đến nay, tổ chức bộ máy Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ.

Đặc biệt, đã giảm 100% tổng cục và tổ chức tương đương. Dự kiến biên chế các bộ, ngành giảm khoảng 20%, tương đương 22.323 người.

Sau sắp xếp cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Quá trình sắp xếp được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương; bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp; từng bước khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, bất cập trong quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc bám sát tình hình, triển khai linh hoạt, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8%, đạt mục tiêu đề ra; quy mô GDP khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. GDP bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 USD, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; có 20/34 địa phương đạt tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ; cả năm 2025 dự kiến đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9%, vượt xa mục tiêu đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Lao động, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động có việc làm ước đạt 52,9%. Đặc biệt, cả nước đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với hơn 334.000 căn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng ủy Chính phủ đặc biệt chú trọng, triển khai quyết liệt, toàn diện và đồng bộ gắn với thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tinh giản biên chế gắn với thu hút người có tài năng vào khu vực công.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo 35 và tổ chức cuộc thi chính luận với 4.463 bài dự thi.

Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội XIV của Đảng.