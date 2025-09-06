Mưa lớn nhấn chìm nhiều ngầm tràn, gần 400 hộ dân bị cô lập

Mưa lớn đêm 5/9 và ngày 6/9 đã làm ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa và Bi Giông, xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu đến 2m.

Ngầm tràn bị nhấn chìm khiến gần 400 hộ dân của 2 thôn bị cô lập, không thể qua lại. Đây là lần thứ 2 trong tuần, các ngầm tràn trên bị ngập do mưa lũ.

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết mưa lớn đã nhấn chìm ngầm tràn thôn Mơ Nang 2, tuyến đường vào thôn bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 ngập sâu, cô lập hàng trăm hộ dân (Ảnh: Chí Anh).

Để đề phòng xảy ra các trường hợp đáng tiếc do người dân cố tình vượt sông, Công an Ia Pa đã chốt chặn hai đầu ngầm tràn.

Theo ông Mạnh, xã đã yêu cầu thôn có phương án chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm. Nếu trường hợp khẩn cấp như người dân bị bệnh nặng sẽ có phương án tổ chức phương tiện đưa đi cấp cứu.

“Nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều học sinh trong thôn sẽ không thể đến trường. Trong các buổi họp cử tri, người dân mong muốn sớm đầu tư xây dựng cầu kiên cố thay cho ngầm tràn để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống”, ông Mạnh nói.

Lực lượng chức năng xã Pờ Tó hỗ trợ thực phẩm cho người dân vùng cô lập (Ảnh: Công an xã Pờ Tó).

Tương tự, mưa lớn kéo dài khiến 120 hộ dân nhiều thôn tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, hơn 109ha lúa, 86ha ngô, đậu đỗ, 43ha sắn của người dân các thôn bị đổ ngã, ngập úng. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xã Ia Hiao hỗ trợ thu dọn tài sản, sơ tán đến vùng an toàn (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, nắm được thông tin mưa lớn gây ngập cục bộ, xã đã huy động lực lượng giúp người dân thu dọn tài sản, sơ tán đến vùng an toàn để chờ nước rút.

Xã cũng đã có tờ trình xin kinh phí cấp trên để giúp dân sớm ổn định cuộc sống.