Mưa lớn liên tiếp, nhiều nơi ở Quảng Ninh ngập sâu

Từ tối 18 đến sáng 19/5, do ảnh hưởng của nhiễu động thời tiết kết hợp hội tụ gió trên cao, nhiều địa phương tại Quảng Ninh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải duy trì ứng trực 24/24 giờ để triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiều tuyến phố ở Cẩm Phả, Quảng Ninh ngập sâu vào đầu giờ sáng nay (Ảnh: P.C.).

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, tuyến phố đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp với độ sâu phổ biến 0,4-0,6m.

Tại các địa bàn miền Đông như Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn và Hải Hà, nước lũ trên các sông dâng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Một số vùng nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại do nước lũ.

Tại các khu vực miền núi và sườn dốc, nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét trên các sông, suối nhỏ tiếp tục gia tăng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cùng chính quyền các xã, phường đã rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị phương án di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đồng thời cắm biển cảnh báo, bố trí chốt canh gác tại các ngầm, tràn giao thông để ngăn người và phương tiện qua lại khi nước lũ dâng cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, không ra sông, suối hoặc khu vực ngầm tràn để vớt củi, đánh cá, bơi lội hay vớt đồ khi có lũ lớn.

Đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, các chủ phương tiện và thuyền trưởng được yêu cầu duy trì liên lạc, theo dõi cảnh báo gió mạnh để chủ động vào nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, từ đêm 16 đến ngày 17/5, Quảng Ninh cũng xảy ra mưa lớn kèm dông lốc trên diện rộng. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hồng Hà 322,2mm, Hải Sơn 227,6mm và Quảng Đức 222mm.

Đợt mưa trước gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực ở Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê, Quảng Tân và Hoành Bồ.

Theo lực lượng chức năng, do mưa lớn cục bộ hệ thống thoát nước chậm dẫn đến ngập úng, nhưng đến cuối giờ sáng 19/5, nước ở các tuyến phố đã rút dần, tình trạng ngập ở các tuyến phố dần chấm dứt (Ảnh: P.C.).

Thiên tai trong hai ngày 16 và 17/5 làm sạt lở khoảng 400m3 đất đá tại hai điểm trên quốc lộ 18C, bong tróc 30 m mặt đường tỉnh 326, ngập đổ 127,5ha lúa cùng 8ha rau màu.

Một số hồ chứa lớn như Chúc Bài Sơn và Tràng Vinh cũng phải chủ động xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập.