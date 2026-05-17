Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư ở Quảng Ninh

Mưa lớn liên tục khiến nhiều địa phương tại Quảng Ninh xảy ra ngập lụt cục bộ. Tại phường Móng Cái 2, nước sông Ka Long dâng nhanh. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng dân quân hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại khu vực chợ đêm đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại khu vực chợ đêm, phường Móng Cái 2 (Ảnh: Trúc Quyên).

Tại các xã Quảng Hà, Quảng Đức, nước lũ trên sông Hà Cối và sông Tài Chi lên cao, gây ngập nhiều khu vực dân cư. Ở xã Tiên Yên, mực nước sông Tiên Yên tiếp tục dâng, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và lũ quét tại cầu tràn Nà Kiếu, cầu ngầm Tiên Yên cùng các khu vực lân cận.

Nhiều địa phương khác như Hạ Long, Hòn Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Đông Ngũ cũng xảy ra ngập cục bộ. Độ sâu ngập phổ biến từ 20 đến 40cm. Tại một số điểm nguy hiểm, chính quyền địa phương đã lập chốt, ngăn người và phương tiện qua lại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã đóng barie và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các cầu tràn, ngầm tràn. Người dân được khuyến cáo không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tụ tập ven sông suối, vớt củi hoặc đánh bắt cá khi nước lũ dâng cao.

Nước sông Hà Cối dâng cao sau mưa lớn (Ảnh: Trúc Quyên).

Theo dự báo, từ ngày 17 đến 19/5, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, công trình đang thi công và bãi thải hầm lò.