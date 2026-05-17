Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại cho nhiều địa phương

Theo báo cáo từ các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn, dông lốc xảy ra trong ngày 15-17/5 khiến một người dân ở Đắk Lắk bị thương do cây đổ vào người, một nhà sập (Đắk Lắk), 27 nhà tốc mái, hư hỏng (Thanh Hóa có một nhà và Đắk Lắk 26 nhà); 187 nhà bị ngập dưới 1m tại Cao Bằng.

Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long, tỉnh Cao Bằng bị ngập (Ảnh: A Hòa).

Gần 280ha lúa và hoa màu ở tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk bị ngập, thiệt hại. Hai tàu bị chìm tại tỉnh Thanh Hóa do dông làm đứt dây neo, tàu bị trôi ra xa; chính quyền cùng người dân địa phương đã trục vớt đưa vào gần bờ.

Về giao thông, thống kê cho thấy tỉnh Cao Bằng có 28 vị trí trên quốc lộ 4A bị ngập, sạt lở (hiện đã thông tuyến) và 6 vị trí giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở (nước đã rút và được khắc phục tạm thời).

Tỉnh Quảng Ninh có 2 vị trí trên quốc lộ 18C bị sạt lở với khối lượng 400m3 đất đá; đường tỉnh 326 bị bong tróc khoảng 30m mặt nhựa đường, đã được địa phương tổ chức khắc phục tạm thời để phương tiện qua lại.

Ngập cục bộ trên các tuyến phố xảy ra tại phường Hạ Long, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê…

Ngoài ra, một ô tô khách bị hư hỏng ở tỉnh Cao Bằng; 5 cột điện bị gãy, đổ; một trạm biến áp ở Đắk Lắk hư hỏng.

Ước tính thiệt hại do mưa lớn, dông, lốc ở tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk khoảng 10,2 tỷ đồng (Cao Bằng 6,7 tỷ đồng và Đắk Lắk 3,5 tỷ đồng). Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa chưa có ước tính thiệt hại.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm bật gốc nhiều cây xanh tại xã Ea Kar, Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; đồng thời tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, thông tuyến giao thông.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo đêm 17/5 khu vực Tây Bắc Bộ có mưa 15-30mm, có nơi trên 90mm; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.