Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng

Chi cục Tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết từ chiều tối 16/5, tại tỉnh này xảy ra mưa lớn ở một số xã. Tại trạm Minh Long (xã Lý Quốc) 314mm, trạm Đàm Thủy (xã Đàm Thủy) 213mm, Quang Long 118mm.

Người dân ở xã Lý Quốc cho biết mưa lớn khiến tuyến đường qua hang Ngườm Bang bị tàn phá, hư hỏng, một ô tô khách bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Một ô tô khách bị lũ cuốn trôi do mưa lũ ở Cao Bằng (Ảnh: A.Hòa).

Theo Chi cục Tài nguyên nước, mưa lớn gây ngập úng cục bộ khu vực trũng, tiêu thoát nước không kịp khiến 114 nhà dân ở xã Lý Quốc bị ngập, Trường Mầm non - Trường Tiểu học Minh Long cũng bị ngập nước, nhiều diện tích lúa, hoa màu nông nghiệp ven suối, khu vực trũng thấp xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy bị ngập nước, hư hỏng.

Tuyến quốc lộ 4A bị ngập nước tại điểm cầu Bản Thắng, hang Nguờm Bang. Tuyến đường tỉnh 206 bị sạt lở ta luy dương nhiều điểm. Đường giao thông nông thôn xóm Bản Thang, điểm cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m.

Đến sáng nay, các khu vực nhà ở ngập úng, nước cơ bản đã rút, thời tiết mưa nhỏ.

Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long bị ngập (Ảnh: A HÒA).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng 17/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, bắc Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Đàm Thủy (Cao Bằng) 214mm, Phúc Sơn (Tuyên Quang) 119mm, Khe Táu (Quảng Ninh) 154mm, Trực Đạo (Ninh Bình) 114mm, Mũi Né (Lâm Đồng) 130mm…

Dự báo ngày và đêm 17/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Trong hôm nay, Cao Bằng tiếp tục có mưa phổ biến 20-70mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ninh mưa 40-70mm, có nơi vượt 120mm.

Nhiều địa phương được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó tại Cao Bằng có các xã Đàm Thủy, Lý Quốc, Quang Long, Trường Hà, Hà Quảng, Hòa An, Thạch An; tại Quảng Ninh gồm Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Vân Đồn, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông, đe dọa tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Chính quyền địa phương được đề nghị rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động sơ tán và ứng phó.