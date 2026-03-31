Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Cao Bằng

Chiều 31/3, đại diện Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng xác nhận với phóng viên Dân trí khoảng 15h cùng ngày, tại địa bàn các xã Thông Nông, Minh Tâm, Trường Hà... xảy ra tình trạng dông lốc kèm mưa đá.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 2 tiếng, khiến nhiều hoa màu, cây cối và mái nhà của người dân bị hư hỏng và rất may không có thiệt hại về người.

Mưa đá xuất hiện tại Cao Bằng chiều nay (Ảnh: BEAT Cao Bằng).

"Những viên đá khá nhỏ, có kích thước khoảng đầu ngón tay. Chúng tôi đang cho cán bộ thu thập dữ liệu để làm báo cáo chính xác", đại diện Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng nói thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/3 là cao điểm của đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm, trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Người dân chụp lại khoảnh khắc mưa đá xảy ra (Ảnh: BEAT Cao Bằng).

Cơ quan khí tượng nhận định sự chuyển đổi thời tiết này có thể gây “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng, khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hoa màu của người dân bị trận mưa đá tàn phá (Ảnh: BEAT Cao Bằng).

Theo các chuyên gia, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.