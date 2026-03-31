Miền Bắc có thể dông lốc mạnh, mưa đá tối nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/3 là cao điểm của đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm, trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Mưa đá xuất hiện tại Việt Hưng, Hà Nội rạng sáng 30/3 (Ảnh: Nguyễn Xuân Linh).

Trước đó ngày 29 và 30/3, miền Bắc xuất hiện hai đợt mưa dông và mưa đá gây ra nhiều thiệt hại.

Ông Đinh Hữu Dương, Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, cho biết mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc vừa qua ở miền Bắc là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m.

Ông Dương nhận định hiện tượng này không bất thường, năm nay miền Bắc mưa dông muộn, mọi năm khoảng cuối tháng 2 đã có mưa dông và mưa đá. Trong các bản tin, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo các hiện tượng này để các địa phương và người dân đề phòng.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh, việc xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ cường suất rất lớn, dông lốc, sét, mưa đá… là phù hợp về mặt khoa học.

Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp nhưng có thể gây thiệt hại lớn nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời.