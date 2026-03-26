Một xã ở TPHCM điều tra 119 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình

Ngày 26/3, UBND xã Long Hải họp với Chi cục thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban CHQS, Công an xã Long Hải để triển khai công tác xử lý 119 tàu cá trên địa bàn xã bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong giai đoạn 2024-2025.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải Nguyễn Minh Tâm yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 2 tổ công tác, mời chủ của 119 tàu đánh cá lên làm việc.

Tàu cá neo đậu tại vùng biển thuộc xã Long Hải (Ảnh: Thanh Đức).

Tổ công tác sẽ xác minh, yêu cầu các chủ tàu cá giải thích nguyên nhân thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khi đánh bắt cá trên biển. Đồng thời, các chủ tàu phải cung cấp chứng cứ để chứng minh việc có thông báo với cơ quan quản lý khi tàu cá bị mất kết nối.

Ông Nguyễn Minh Tâm yêu cầu 2 tổ công tác hoàn thành việc xác minh chậm nhất là ngày 6/4 để xem xét ra quyết định xử phạt với tàu cá vi phạm.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Hải đã làm việc với chủ của 229 tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong năm 2024, 2025.

Tàu đánh cá không đủ điều kiện hoạt động sẽ được giám sát chặt chẽ (Ảnh: Thanh Đức).

Qua làm việc, xác minh nguyên nhân, có 98 tàu cá của ngư dân bị xử phạt hành chính.

Thời gian qua, xã Long Hải cũng phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh giám sát chặt chẽ những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bằng cách lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS), treo biển thông báo, giám sát việc neo đậu mỗi ngày.