Thanh tra Chính phủ kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại TPHCM

Ngày 16/12, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn dẫn đầu đã tới kiểm tra, khảo sát thực tế công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại xã Long Hải, TPHCM.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Chuyến kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các quy định về chống khai thác IUU tại địa phương ven biển trọng điểm, ghi nhận những nỗ lực, cách làm hiệu quả của chính quyền cơ sở trong quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn kiểm tra vận hành hệ thống giám sát tàu cá (Ảnh: Thùy Dương).

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra thực tế tại ụ tàu Lứa Bạn (ấp Phước Thái) và cảng cá Tân Phước. Đây là những địa điểm then chốt trong công tác quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động ra vào cảng và theo dõi tình hình khai thác thủy sản trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức quản lý, tránh việc tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo sở, ngành và địa phương ven biển tăng cường hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bổ sung giấy tờ cần thiết theo quy định, tạo điều kiện để tàu cá hoạt động khai thác hợp pháp, bền vững.

Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện, TPHCM cần áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt như lắp đặt hệ thống camera giám sát, bố trí phao nổi khoanh vùng khu neo đậu, kiên quyết không để phát sinh tình trạng tàu cá vi phạm quy định IUU. Các địa phương cũng cần chủ động tham mưu bố trí nguồn kinh phí phù hợp để hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, giám sát.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, địa phương luôn xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, gắn với mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững và hội nhập quốc tế.

Thành phố cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương ven biển triển khai đồng bộ giải pháp quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.