Một phường ở TPHCM thông báo cho thuê vỉa hè, giá cao nhất 33.000 đồng/m²

Ngày 26/3, UBND phường Vũng Tàu vừa ban hành thông báo hướng dẫn trình tự, thủ tục xin cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè; đồng thời quy định về mức thu phí cho thuê vỉa hè trên địa bàn.

Vỉa hè Ba Cu, phường Vũng Tàu có mức thuê 33.000 đồng/m² (Ảnh: B.N.)

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, bảo đảm đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng, duy trì trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Theo thông báo, một số hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè gồm: Phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, tang lễ và trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết.

Các tổ chức, cá nhân khi được cấp phép đều phải nộp phí sử dụng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm văn bản đề nghị theo mẫu và phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè kèm phương án tổ chức giao thông.

Thông báo cũng nêu rõ mức thu phí sử dụng vỉa hè theo từng tuyến đường, dao động từ 11.000 đồng đến 33.000 đồng/m², tùy theo vị trí và loại đường.

Một số tuyến đường có mức thu cao như Ba Cu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Phan Chu Trinh… là 33.000 đồng/m², đây là những tuyến đường loại 1.

Trong khi đó, các tuyến đường loại 2,3 có mức thuê thấp hơn với giá 11.000-23.000 đồng/m².

Ngoài ra, mức thuê cũng được tính theo đoạn đường, một số tuyến đường có đến 2 mức giá như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, có đoạn giá thuê 33.000 đồng/m², nhưng cũng có đoạn 23.000 đồng/m²

UBND phường Vũng Tàu yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm các điều kiện khi được cấp phép, chỉ hoạt động khi có giấy phép còn hiệu lực; thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông; bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Sau khi hết thời gian sử dụng, tổ chức, cá nhân phải hoàn trả nguyên trạng vỉa hè, lòng đường, thu dọn toàn bộ vật dụng, rác thải.

Phường Vũng Tàu khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định.