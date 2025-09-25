Bà Rịa - Vũng Tàu trong diện mạo mới: Chính quyền đoàn kết, vì dân

Từ lãnh đạo thành phố đến cán bộ cơ sở ở các phường, xã đang có những bước đi cụ thể nhằm tạo dựng niềm tin, mang lại sự gần gũi giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã cùng đoàn công tác làm việc với 30 phường, xã, đặc khu thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trước đó, đoàn đã thị sát Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường Bà Rịa, ghi nhận quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân, đồng thời lắng nghe phản ánh của cán bộ cơ sở về những khó khăn ban đầu sau sáp nhập.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao đổi với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa (Ảnh: Phú Việt).

Cuộc làm việc sau đó với lãnh đạo 30 phường, xã cho thấy tinh thần chỉ đạo sát sao, yêu cầu từng đơn vị phải chủ động sắp xếp, vận hành thông suốt để không làm gián đoạn dịch vụ công.

Tại đây, tinh thần “phục vụ là chính", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ được Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt đến từng cán bộ cơ sở.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ người dân, đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo hoạt động liên tục, không ngắt quãng, theo tinh thần "hàng thông, lối thẳng".

Trong buổi làm việc khác tại trụ sở UBND phường Bà Rịa, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh định hướng phát triển không gian TPHCM mới theo mô hình “một không gian, ba vùng”.

Theo đó, địa bàn TPHCM cũ giữ vai trò là đô thị lõi, là trung tâm tài chính quốc tế, đầu tàu về khoa học - công nghệ, trung tâm của trung tâm, nơi tập trung các dịch vụ chất lượng cao và nguồn lực đổi mới sáng tạo.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được định vị là thủ phủ kinh tế biển, tập trung phát triển các ngành năng lượng sạch, dịch vụ du lịch - giải trí gắn với biển, hình thành những khu mậu dịch tự do kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển chiến lược. Khu vực Bình Dương cũ tiếp tục là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nơi thu hút đầu tư các ngành sản xuất tiên tiến, tự động hóa.

Lãnh đạo thành phố giao các sở ngành rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, thực hiện tái cơ cấu khu công nghiệp theo hướng tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ những dự án đang triển khai tốt, có kết quả rõ ràng, mạnh dạn xóa quy hoạch, tái cấu trúc những dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ hoặc không phù hợp.

Trước đó, ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trực tiếp kiểm tra thực địa tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành. Tại hiện trường, ông Cường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án để trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành.

Hồ Tràm nhìn từ trên cao (Ảnh: The Grand Ho Tram).

Chuyến đi thực địa thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, đồng thời cho thấy yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng cho địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được lãnh đạo TPHCM quan tâm sau khi sáp nhập địa giới.

Ở phường Vũng Tàu, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã đến khảo sát, nắm bắt tình hình thủ tục hành chính, trực tiếp trao đổi với cán bộ cơ sở về quy trình phục vụ người dân.

Chuyến làm việc này khẳng định việc lắng nghe và giám sát từ sớm, từ cơ sở là nền tảng để hoàn thiện bộ máy. Những phản ánh tại buổi khảo sát giúp thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ những chỉ đạo ở cấp thành phố, phường xã tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có những chuyển động rõ nét. Tại xã Hồ Tràm, chính quyền địa phương lấy ý kiến rộng rãi cử tri về phương án đổi tên ấp, đảm bảo sự đồng thuận trước khi ban hành quyết định.

Ở phường Tam Thắng, UBND phường ban hành thông báo rõ ràng về các khu vực không cần xin giấy phép xây dựng, nhằm tạo sự thông thoáng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Những hành động cụ thể này cho thấy tinh thần “phục vụ - kiến tạo - hành động” đã lan tỏa xuống tận cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Song hành với việc củng cố bộ máy chính quyền, các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai. Chính quyền địa phương phối hợp với thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo, mở rộng dịch vụ y tế, giáo dục.

Các quyết sách này không chỉ khẳng định vai trò chăm lo của Nhà nước mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, gắn kết cộng đồng trong giai đoạn chuyển tiếp. Đời sống dân sinh được đảm bảo là cơ sở để người dân tin tưởng vào định hướng phát triển chung.

Trong các chuyến công tác, lãnh đạo thành phố luôn nhấn mạnh tới yếu tố kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới.

Việc sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong giao dịch. Chính quyền điện tử được đẩy mạnh triển khai không chỉ ở trung tâm thành phố mà ngay tại các phường, xã vùng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường Vũng Tàu (Ảnh: Khánh Chi).

Từ những chuyến đi thị sát, làm việc và chỉ đạo cụ thể, một hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân đang dần hiện rõ. Người dân địa phương thấy sự hiện diện trực tiếp của lãnh đạo thành phố, chứng kiến sự thay đổi trong cách phục vụ của cán bộ cơ sở, từ đó thêm tin tưởng vào định hướng phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp cảm nhận được môi trường kinh doanh minh bạch, cởi mở hơn, với những chính sách khuyến khích đầu tư và tháo gỡ khó khăn được triển khai nhanh chóng.

Nhìn lại những hoạt động đã qua, có thể thấy chính quyền thành phố giữ vai trò kiến tạo, định hướng, còn cấp phường, xã trực tiếp thực thi và kết nối với người dân. Sự phối hợp này đã và đang tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng thuận ở tất cả các cấp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho cả vùng.

Vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu trong diện mạo mới đang được định hình không chỉ bằng các quyết định hành chính, mà bằng chính những hành động thiết thực từ lãnh đạo thành phố và chính quyền cơ sở.

Tinh thần “phục vụ - kiến tạo - hành động” đang trở thành hiện thực qua từng chuyến công tác, từng quyết sách và từng sự thay đổi nhỏ trong đời sống hằng ngày của người dân.

Hình ảnh chính quyền thân thiện, mến khách, gần gũi và hành động vì dân là thông điệp mạnh mẽ được truyền tải, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết xã hội và mở ra triển vọng phát triển bền vững cho địa bàn.