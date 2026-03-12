Một người tử vong, hàng trăm cây tre tràn kín đường sau tai nạn

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h10 ngày 12/3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi). Tài xế Hoàng Chí Trường (26 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) cho ô tô đầu kéo dừng bên lề đường, trên xe chở 3 máy ủi.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Kỳ).

Lúc này, tài xế Hà Văn Huy (31 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải chở tre chạy đến tông mạnh vào đuôi ô tô đầu kéo.

Vụ va chạm làm anh Thời Kim Dương, người đi cùng tài xế Huy, tử vong tại chỗ. Phần cabin xe tải biến dạng, tre đổ xuống chắn ngang đường gây ách tắc giao thông chiều Bắc - Nam suốt nhiều giờ. Các máy ủi trên ô tô đầu kéo cũng đổ xuống đường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.