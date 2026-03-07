"Mong ứng viên khi trúng cử thực hiện tốt những lời cam kết"

Xã Hưng Hội, một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất tỉnh Cà Mau với hơn 30% trong tổng số 29.500 dân, đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.

Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 18 tổ bầu cử, bố trí các điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa ấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cử tri.

Điển hình, điểm bầu cử tại ấp Nước Mặn được đặt tại nhà văn hóa, ngay trên tuyến hương lộ 6 huyết mạch của xã. Ông Thạch Ết, Trưởng ấp Nước Mặn, cho biết công tác chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo.

"Ấp có hơn 900 cử tri và đang tiếp tục rà soát. Hầu hết cử tri đều ở gần điểm bỏ phiếu, người xa nhất cũng chỉ hơn 1km, rất tiện lợi cho việc đi lại", ông Ết thông tin.

Một điểm bầu cử ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong các buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều tâm tư, nguyện vọng đã được gửi gắm.

Cử tri Lý Thị Duyên bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ quan tâm hơn nữa đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu lên những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như giá cả đầu vào, đầu ra bấp bênh và tình hình thời tiết bất thường ảnh hưởng đến nuôi trồng, đề nghị các ứng cử viên có kiến nghị, giải pháp sau khi trúng cử.

Phản hồi những ý kiến này, ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau, đại diện ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 4, khẳng định chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em luôn được các cấp quan tâm, đặc biệt là với những gia đình khó khăn.

Ông Tân cam kết: "Thời gian tới, từ thực tiễn nếu thấy chính sách của Đảng, Nhà nước chưa phù hợp, chúng tôi sẽ quan tâm đề xuất để ngày càng có những chính sách tốt hơn nữa đối với đối tượng này".

Ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Cà Mau, cam kết với cử tri (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Tân cũng thay mặt các ứng cử viên cam kết sẽ nghiêm túc triển khai chương trình hành động nếu trúng cử, thậm chí sẽ nỗ lực thực hiện nhiều hơn nữa. "Rất mong bà con cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát chương trình hành động của các đại biểu để góp ý cho đại biểu dân cử", ông Tân chia sẻ.

Các ứng cử viên đều nhấn mạnh rằng, dù kết quả bầu cử ra sao, trên cương vị công tác hiện tại, họ vẫn sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích của nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Cà Mau và riêng xã Hưng Hội.

Ông Đặng Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Hội, bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết, đồng thời có những đóng góp thiết thực để địa phương, trong đó có xã Hưng Hội, được hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước.