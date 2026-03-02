Mở rộng “mặt tiền biển” cho thành phố lớn nhất nước

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ. Trong đó, phương án mở rộng không gian phát triển theo hướng biển thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo quy hoạch, thành phố tiếp tục kế thừa định hướng lấy kinh tế biển làm trụ cột, ưu tiên phát triển hệ thống cảng biển, logistics và dịch vụ hàng hải với mạng lưới cảng gồm Liên Chiểu, Tiên Sa, Thọ Quang, Tam Hiệp - Tam Hòa, Kỳ Hà - Tam Giang.

Một góc vùng biển của Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cảng Liên Chiểu được định vị là cảng hàng hóa chủ lực, cảng Tiên Sa từng bước chuyển đổi công năng, cảng Thọ Quang duy trì vai trò lưỡng dụng quốc phòng.

Lý do được Đà Nẵng đưa ra là không gian sau hợp nhất đã tạo “mặt tiền biển” dài (vịnh Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Nam Hội An - Chu Lai - An Hòa), do đó trục cảng biển, logistics là hạ tầng xương sống nhằm mở rộng giao thương quốc tế, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quy hoạch cũng tiếp tục ưu tiên du lịch biển, đảo chất lượng cao, phát triển các tuyến vận tải hành khách đường thủy kết nối đất liền với đảo, bán đảo, tạo liên kết không gian du lịch.

Thành phố cũng giữ vững yêu cầu bảo tồn sinh thái biển, duy trì và bổ sung các khu bảo tồn như Cù Lao Chàm, Sơn Trà (phần dưới biển), bảo đảm phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu pháp luật về biển, môi trường, đa dạng sinh học.

Điểm mới của lần điều chỉnh là chuyển từ cách tiếp cận theo ranh giới hành chính cũ sang quản trị không gian biển thống nhất, liên kết liên vùng.

Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển trên toàn địa bàn nhằm kiểm soát phát triển ven biển, bảo đảm an toàn bờ, quyền tiếp cận biển của cộng đồng, hạn chế rủi ro xói lở.

Cảng biển Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Du lịch biển được tổ chức theo mô hình mạng lưới đảo - vịnh - vùng bờ, kết nối với các địa phương Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thay cho cách phát triển điểm, tuyến đơn lẻ trước đây. Cách tiếp cận này nhằm tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, giảm áp lực lên các khu vực nhạy cảm.

Quy hoạch cũng bổ sung định hướng khai thác tổng hợp không gian biển với nhiều ngành ưu tiên như đô thị lấn biển, năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới, dịch vụ biển cao cấp, cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, thủy sản.

Lý do được đưa ra là sau hợp nhất, hướng biển không còn là nội dung phụ trợ cho du lịch/cảng biển mà trở thành trục không gian phát triển đa ngành. Các ngành mới được bổ sung (đặc biệt đô thị lấn biển, năng lượng tái tạo) nhằm mở ra dư địa tăng trưởng, nhưng đồng thời tạo cơ sở để đặt ra điều kiện kiểm soát môi trường - kỹ thuật từ quy hoạch.

Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn.

Thành phố cũng xác định phát triển đô thị gắn với mở rộng không gian ra biển tại vịnh Đà Nẵng, vịnh An Hòa và một số khu vực tiềm năng, đi kèm yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược và phân khu chức năng rõ ràng.

Bên cạnh đó, quy hoạch nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đặc khu Hoàng Sa trong chiến lược phát triển không gian biển, gắn kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chủ quyền.