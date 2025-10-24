Sáng 24/10, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Nam Phi, làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Nhân dân Nam Phi đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước hòa hợp, công bằng, phát triển và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, then chốt của quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, nhất là các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, trao đổi chuyên gia lập pháp và đề nghị hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đã mời Quốc hội Nam Phi cử đại diện tham gia các hội thảo lập pháp do Quốc hội Việt Nam tổ chức trong thời gian tới và mong muốn hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ là hình mẫu cho nghị viện các nước Nam Bán cầu để cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau và tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và các nhóm nghị viện các nước Nam bán cầu để cùng bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa (Ảnh: Media Quốc hội).

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các vị lãnh đạo Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi, bày tỏ vinh dự được tới thăm Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm.

Tổng thống Nam Phi cho rằng việc thúc đẩy hợp tác nghị viện là nhân tố quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ở mỗi nước.

Tổng thống Nam Phi khẳng định quyết tâm của Chính phủ Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan nghị viện, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và vị thế của hai nước.

Tổng thống Ciryl Ramaphosa cho rằng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa thiết yếu nhằm bảo đảm các thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Nam Phi đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV và tham quan Bảo tàng Quốc hội.