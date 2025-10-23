Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 23 và 24/10.

Lễ đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng Đoàn cấp cao Nam Phi diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch (Thủ đô Hà Nội).

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đứng trên bục danh dự tham gia nghi lễ chào cờ của Nam Phi và Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Nam Phi. Trước đó, vào tháng 10/2016, khi còn là Phó tổng thống, ông từng có chuyến thăm Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm không chỉ thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mà còn tạo dịp để lãnh đạo Việt Nam và Nam Phi cùng nhìn lại toàn diện quan hệ hợp tác, xác định các hướng đi mới nhằm thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư và khai mở những tiềm năng hợp tác mới, hướng tới mối quan hệ ngày càng toàn diện và sâu sắc trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm giữa Việt Nam và Nam Phi.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1993, Việt Nam và Nam Phi đã không ngừng củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong khu vực Đông Nam Á và châu Phi, hai nước là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Đặc biệt, Nam Phi hiện là quốc gia duy nhất ở châu Phi mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác vì Hợp tác và Phát triển, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ song phương.

Trên phương diện kinh tế, hợp tác giữa hai nước ghi nhận bước tiến ổn định và bền vững: kim ngạch thương mại song phương tăng từ 192 triệu USD năm 2007 lên gần 1,8 tỷ USD vào năm 2024, bất chấp giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Nam Phi các mặt hàng như điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, giày dép và nông sản, trong khi nhập khẩu từ đối tác châu Phi này các sản phẩm khoáng sản, than đá, gỗ, trái cây và hóa chất.

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng bước vào cuộc họp báo chung. Tại đây, hai nhà lãnh đạo thông tin về kết quả cuộc trao đổi, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác vì Hợp tác và Phát triển Việt Nam - Nam Phi ngày càng phát triển.