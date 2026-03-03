Mở “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 3/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ này, theo Phó Thủ tướng, không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo thay đổi tư duy, phương thức tổ chức thực hiện, luôn trăn trở, đau đáu, thôi thúc để cùng chung tay cho sự nghiệp đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng đề nghị tạo cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và hiệu quả từ Ban Chỉ đạo, sau đó lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội để phát huy sức mạnh toàn dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Thu Giang).

Về kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch này cần sớm hoàn thiện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu phát động chiến dịch vào cuối tháng 3, theo lời Phó Thủ tướng.

Gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu triển khai nghiêm túc, khẩn trương, “nói là làm, làm ngay và có hiệu quả”, bảo đảm hệ thống chỉ đạo thống nhất, liên thông, đồng bộ.

Trong đó, theo Phó Thủ tướng, cần tập trung thực hiện ba đột phá lớn.

Thứ nhất là hoàn thành toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách liên quan, đặc biệt là sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời ban hành các nghị quyết, nghị định, thông tư về cơ chế đặc thù, định mức kinh tế - kỹ thuật…

Thứ hai, tập trung thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị… "Phải triển khai theo phương thức làm đến đâu bàn giao đến đó và bảo đảm an toàn tuyệt đối", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Thứ ba, quyết liệt triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang trên toàn quốc để giám định ADN trên diện rộng, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Thu Giang).

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác như hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đưa hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp đi vào hoạt động thực chất; tăng cường kiểm tra, giám sát… cũng phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm nguồn lực, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát toàn bộ các điều kiện cần thiết; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xác định nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khẳng định tính nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng, chạm đến trái tim, đòi hỏi sự tương hợp, tương hỗ chặt chẽ, hiệu quả giữa tất cả các thành viên và các cơ quan. "Nhiều việc rất khó, nhưng chính điều đó là động lực để chúng ta vượt qua”, theo lời Phó Thủ tướng.