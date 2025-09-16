Miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinh, kiểm tra các khoản thu đầu năm

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 26 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Đây là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh cả nước hoàn thành sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ cũng cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý việc bố trí giáo viên cần đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề; nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn, cũng là yêu cầu được Thủ tướng đề ra.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu bố trí quỹ đất, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp trường, lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp; ưu tiên phát triển trường, lớp học tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư, đồng thời quan tâm đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”, Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; trang bị đầy đủ, đồng bộ thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và yêu cầu chuyển đổi số.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí trụ sở cơ quan hành chính dôi dư do sắp xếp để bổ sung cơ sở vật chất, trường lớp cho ngành giáo dục.

Đầu năm học mới, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Đi kèm với đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các đơn vị quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định.