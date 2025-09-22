Miền Bắc sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 22/9, nhiều nơi trên cả 3 miền có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 23/9 có nắng, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ hai ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Về cơn bão Ragasa, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định bão sẽ gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/9. Cơ quan chức năng và người dân cần đề phòng hiện tượng dông, lốc thời gian trước khi bão cách đất liền 300-400km.

Dự báo thời tiết ngày 23/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.