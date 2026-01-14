Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc mạnh, khả năng rét đậm rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 14/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Theo dự báo, trạng thái thời tiết nêu trên ở miền Bắc còn duy trì nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng chiều 20-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét đậm, vùng núi rét hại.

Hà Nội những ngày tới trời nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 14/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.