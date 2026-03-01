Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa và rét nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7-8/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiều nơi trời rét, đến trưa chiều trời hửng nắng.

Dự báo khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa hai ngày tới có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng đêm 8-9/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình gây mưa và rét nhiều nơi. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 10/3, mưa xuất hiện rải rác một số khu vực và theo từng đợt, cục bộ có mưa to.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng ngày 9-11/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 7/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.