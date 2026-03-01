Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét

Tối 2/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ trở ra.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 3/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét, trọng tâm rét là khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Dự báo khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 3/3 có mưa rải rác và có nơi có dông, từ ngày 3/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô những ngày tới phổ biến 16-18 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm nay đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ ngày 3/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mây, có mưa vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.