Airbus thử nghiệm robot hình người để lắp ráp máy bay

Trong tương lai, robot sẽ thay con người trong dây chuyền sản xuất máy bay? (Ảnh minh họa: Gemini).

UBTech Robotics, một công ty robot hàng đầu có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vừa công bố ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Airbus, nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Theo đó, UBTech sẽ cung cấp robot hình người cho dây chuyền sản xuất máy bay của Airbus, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp robot Trung Quốc.

UBTech tiết lộ Airbus đã đặt mua mẫu robot hình người tiên tiến nhất của hãng, Walker S2.

Hai bên cũng cam kết hợp tác mở rộng ứng dụng của robot hình người trong các nhà máy sản xuất hàng không vũ trụ trong tương lai. Phía Airbus đã xác nhận thương vụ này, tuy nhiên nhấn mạnh đây là giai đoạn thử nghiệm ban đầu để tích hợp robot hình người vào quy trình sản xuất.

Thỏa thuận này không chỉ là thành công lớn của UBTech mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp người máy Trung Quốc, khi robot của họ được tin dùng trong một môi trường sản xuất đòi hỏi độ chính xác, tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao như ngành hàng không vũ trụ.

Walker S2: Robot hình người cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt

Walker S2, ra mắt vào tháng 7 năm ngoái, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp. Với chiều cao 1,76m và nặng 43kg, robot này sở hữu hàng chục khớp linh hoạt, cho phép di chuyển mượt mà như con người.

Bàn tay 5 ngón với các khớp linh hoạt giúp Walker S2 dễ dàng cầm nắm đồ vật, có khả năng mang vác tối đa 15kg và xử lý các chi tiết với độ chính xác cao.

Robot được trang bị camera và cảm biến LiDAR trên đầu, giúp ghi nhận môi trường xung quanh, đo độ sâu không gian để di chuyển an toàn và tránh chướng ngại vật.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo Co Agent do UBTech phát triển cho phép Walker S2 tự suy luận, phối hợp nhiều chuyển động, nhận dạng vật thể và thích nghi với nhiều công việc khác nhau trên dây chuyền sản xuất.

Điểm nổi bật nhất của Walker S2 là khả năng tự động thay pin. Với hai mô-đun pin độc lập, robot có thể tự tháo rời và thay thế từng mô-đun khi gần cạn kiệt, đảm bảo quá trình hoạt động không bị gián đoạn.

Quá trình thay pin chỉ mất khoảng 3 phút, diễn ra hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp của con người, cho phép robot hoạt động liên tục.

UBTech khoe robot Walker S2 có khả năng tự thay pin khi hoạt động (Video: UBTech).

Tương lai của robot hình người và vị thế của Trung Quốc

Trước Airbus, UBTech cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty bán dẫn Mỹ Texas Instruments vào tháng trước để cung cấp Walker S2 cho nhà máy sản xuất chip.

Điều này cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng của robot hình người Trung Quốc trong các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao.

Trong thời gian gần đây, robot hình người của các công ty Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể, thể hiện qua khả năng di chuyển mượt mà, nâng vật nặng, giữ thăng bằng tốt và thậm chí tham gia các môn thể thao.

Theo MarketsandMarkets, ngành công nghiệp robot hình người dự kiến sẽ "bùng nổ" trong nửa thập kỷ tới, đạt giá trị 13,8 tỷ USD trên toàn cầu. Trung Quốc được dự đoán sẽ kiểm soát 1/3 thị trường này trong vòng 5 năm tới.

Robot hình người được kỳ vọng sẽ thay thế con người trong các công việc nguy hiểm trong nhà máy công nghiệp nặng, đồng thời mở rộng sang các ngành dịch vụ và chăm sóc khách hàng.