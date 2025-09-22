Mâu thuẫn với bố, con trai nghi dùng xăng phóng hỏa nhà 2 tầng

Tối 22/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi phóng hỏa khiến một người bị thương.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 21h cùng ngày, căn nhà 2 tầng có 6 người sinh sống ở ngõ 175 Lạc Long Quân xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, chính quyền phường Tây Hồ phối hợp cùng lực lượng công an và cảnh sát PCCC&CNCH xuống hiện trường khống chế vụ cháy và thực hiện công tác cứu nạn.

"Qua xác định ban đầu, vụ việc do người con trai dùng xăng phóng hỏa ngôi nhà do mâu thuẫn với bố đẻ. Sự việc khiến chính anh này bị thương, 5 người khác trong ngôi nhà đã được cảnh sát đưa ra ngoài an toàn", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ thông tin.

Lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.