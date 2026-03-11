Lý do Bộ Công an đề xuất cho phạm nhân gọi video với gia đình

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, để thay thế Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo Ban soạn thảo, một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng dự thảo là Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 đã bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

Trong đó, luật quy định việc áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích; kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích; nhận quà, tiền do người thân gửi qua ngân hàng.

Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho phạm nhân gặp gỡ người thân (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, luật cũng mở rộng đối tượng được gặp phạm nhân, nhằm phù hợp hơn với hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp hai chiều trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Theo Ban soạn thảo, quá trình thực hiện chế độ gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại cho phạm nhân theo quy định hiện hành thời gian qua cũng bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc.

Một trong những vấn đề nổi lên là số lượng phạm nhân tăng nhanh, dẫn đến tình trạng vượt quá quy mô giam giữ tại nhiều trại giam. Trong khi đó, cơ sở vật chất ở một số đơn vị đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ, thống nhất, ảnh hưởng đến việc tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, nhận quà và liên lạc điện thoại.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cho biết đã xuất hiện một số trường hợp người không phải thân thích sử dụng giấy tờ giả để mạo danh người thân của phạm nhân nhằm gặp, gửi tiền hoặc quà.

Thực tế cũng ghi nhận tình trạng đồ vật gửi cho phạm nhân qua đường bưu chính thuộc danh mục cấm hoặc là thực phẩm không bảo quản được lâu. Nếu không được kiểm tra, phát hiện kịp thời, những món đồ này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phạm nhân cũng như an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ.

Một bất cập khác là hệ thống thiết bị phục vụ phạm nhân liên lạc với người thân thích đã lạc hậu, không còn đáp ứng yêu cầu thực tế. Điều này khiến việc liên lạc nhiều lúc bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền liên lạc của phạm nhân.