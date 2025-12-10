Lực lượng CSGT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1985

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Những chặng đường vẻ vang của lực lượng CSGT I. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp II. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc III. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1975-1985, lực lượng CSGT tham gia giữ gìn TTATGT, TTXH tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa + Giai đoạn 1986-1995, thành tựu nổi bật của lực lượng CSGT trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1996-2014: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị; trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước + Giai đoạn 2015 đến nay

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai đoạn 1975-1985, lực lượng CSGT tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Nhiệm vụ bảo đảm TTATGT không kém phần khó khăn, phức tạp và quyết liệt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 2/6/1975, Ty Công an đường sắt đã được chuyển từ Tổng cục đường sắt về Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Hình ảnh chiến sĩ CSGT sử dụng ô tô chuyên dụng, giúp đỡ một cháu nhỏ sơ sinh đi cấp cứu trong giờ cao điểm (Ảnh: Trần Thanh).

Ty Công an đường sắt, Cục Cảnh sát bảo vệ giao thông và công an các tỉnh, thành phố đã cử nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT tăng cường cho các địa phương miền Nam ổn định và giữ gìn TTATGT; tiếp quản và triển khai công tác đăng ký phương tiện, tăng cường lực lượng bảo vệ việc xây dựng, khôi phục và khai thông tuyến đường sắt thống nhất, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ và giao thông đô thị.

Lực lượng CSGT phối hợp mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông. Ty Công an đường sắt đã tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, góp phần bóc gỡ nhiều mạng lưới tình báo, gián điệp, các đối tượng hoạt động trong ngành đường sắt.

Năm 1977, Bộ Nội vụ ban hành quyết định đổi tên Cục Cảnh sát bảo vệ giao thông và Bưu điện thành Cục CSGT. Ngày 20/12/1981, Bộ Nội vụ ban hành các quyết định thành lập Cục CSGT đường bộ, Cục CSGT đường thuỷ và Cục CSGT đường sắt.

Ở công an các tỉnh trực thuộc Trung ương thành lập Phòng CSGT đường bộ; một số địa phương thành lập Phòng CSGT đường sắt và Phòng CSGT đường thủy.

Lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT (Ảnh: Trần Thanh).

Thành tích của lực lượng CSGT trong giai đoạn này thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh làm giảm tội phạm hình sự, tội phạm cướp có vũ trang, bảo vệ tốt tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

- Năm 1975: Góp phần bảo vệ thành công Lễ kỷ niệm mừng chiến thắng trong phạm vi cả nước và Lễ duyệt binh mừng 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

- Năm 1976: Góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước.

- Năm 1978-1979: Lực lượng Cảnh sát bảo vệ đường sắt góp phần làm thất bại một bước âm mưu “phá hoại đường sắt” và âm mưu gây nên sự kiện “nạn kiều”.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, lực lượng CSGT đã bảo vệ hàng chục vạn đồng bào đi sơ tán, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, bảo vệ vận chuyển vũ khí, đạn dược, thực phẩm, bảo vệ bí mật vận chuyển và trực tiếp chiến đấu với kẻ thù.

Ty Công an đường sắt đã phối hợp với Công an Hà Nội đập tan âm mưu phá hoại của bọn phản động tại khách sạn Chi Lăng (ga Hà Nội).

- Năm 1980: Ty Công an đường sắt đã giúp ban chuyên án kết thúc vụ án giết người cướp của trên đoàn tàu HD4 ngày 22/2/1980. Bắt giữ và khống chế băng nhóm lưu manh côn đồ đã gây ra hàng chục vụ cướp giật, cưỡng đoạt tài sản của khách đi tàu.

- Năm 1984: Lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm, Cảnh sát Việt Nam đã dùng đầu máy xe lửa truy đuổi tội phạm, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, bắt gọn băng cướp 4 tên, thu lại tài sản cho hành khách.

(Còn tiếp).