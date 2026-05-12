Lửa thiêu rụi tầng 2 nhà dân ở Lâm Đồng

Ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở thôn Ninh Hòa, không để lửa lan sang khu dân cư xung quanh.

Lửa bùng cháy trên tầng 2 căn nhà gia đình bà Vũ Thị Phượng (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ tầng 2 căn nhà của gia đình bà Vũ Thị Phượng nên hô hoán, hỗ trợ các thành viên trong nhà thoát ra ngoài, thực hiện các biện pháp dập lửa và báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tầng 2 căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: An Sinh).

Lực lượng thuộc Trung đoàn 994, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ninh Gia, Công an xã Ninh Gia cũng tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản, ngăn lửa cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, vật dụng tại tầng 2 căn nhà bị thiêu rụi.