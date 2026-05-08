Lâm Đồng xử lý 3 quả bom sót lại sau chiến tranh

Ngày 8/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng di dời 3 quả bom MK82 và một quả đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh đến điểm xử lý an toàn.

Lực lượng chức năng di chuyển bom đến địa điểm chờ hủy nổ (Ảnh: Phong Dương).

Số bom, đạn này được người dân phát hiện khi đào đất làm rẫy và đào móng xây nhà tại thôn 10 (xã Quảng Tân), thôn 1 (xã Trường Xuân) và thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi quả bom nặng 230kg, dài 1,54m, đường kính 27cm; khối lượng thuốc nổ 44kg. Theo thiết kế kỹ thuật, bom MK82 khi nổ gây sát thương trong bán kính 600m.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, các vật liệu nổ này đã được di chuyển đến điểm chờ hủy nổ tại Thao trường tổng hợp (xã Quảng Phú, Lâm Đồng).