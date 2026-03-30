Lựa chọn người có năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết kỳ họp thứ nhất không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn là kỳ họp khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới của tỉnh, đặt nền móng cho tư duy, khí thế, quyết tâm chính trị mới của cả hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ mới mở ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, theo Bí thư Cà Mau, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, điểm nghẽn phát triển chưa được tháo gỡ triệt để, yêu cầu đổi mới ngày càng cấp bách. Nhân dân kỳ vọng rất lớn vào sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, hành động và hiệu quả thực chất của bộ máy nhà nước.

“Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này phải hành động với tinh thần quyết liệt hơn, trách nhiệm cao hơn và khát vọng lớn hơn”, Bí thư Cà Mau đề nghị.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: CTV).

Trong công tác nhân sự, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đại biểu cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Đây là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả lãnh đạo và quản trị phát triển trong suốt nhiệm kỳ”, ông Hải khẳng định.

Nhấn mạnh đến việc tăng cường các hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, Bí thư Cà Mau đề nghị mỗi đại biểu phải thật sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Việc giám sát phải đi đến cùng sự việc vấn đề, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được bảo vệ.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị UBND tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài như về quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tăng cường cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo ông, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, cam kết gắn với kết quả cụ thể.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 73 người, đảm bảo đủ số lượng theo ấn định.

Trong đó, về thành phần đại biểu trúng cử, nữ: 21/73 người; người dân tộc thiểu số: 3 người; người ngoài Đảng: 4 người; dưới 40 tuổi: 2 người; tái cử: 41 người; cơ cấu khác: 2 người. Về trình độ chuyên môn, tiến sĩ: 2 người; thạc sĩ: 46 người; đại học: 22 người; trung cấp: 3 người.

Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cũng báo cáo kết quả xác nhận 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, cho biết đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, được cử tri tin tưởng lựa chọn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong tỉnh.

"Kết quả đó tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới", ông Thiều nhấn mạnh.