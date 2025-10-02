Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1 và đang xuống chậm

Sáng 2/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước trên sông Hồng đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, còn sông Đáy đang lên chậm.

Lúc 7h, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,52m (trên báo động (BĐ) 1 0,02m), trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 6,57m (trên BĐ2 0,07m).

Dự báo mực nước trên sông Hồng ở Hà Nội đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 0,06m) và đang biến đổi chậm.

Mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên chậm.

Nước lũ trên sông Hồng thời điểm tháng 9/2024 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thời điểm 7h, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 7,31m (trên báo động 3 0,31m), mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,12m (trên BĐ3 0,12m), mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 8,34m (trên BĐ3 0,34m), mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,08m (trên BĐ3 0,08m).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 12-24 giờ tới mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào trưa, chiều nay (2/10).

Do mực nước trên các sông đang ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hàng loạt các tỉnh, thành của miền Bắc đã có mưa lớn, mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Đặc biệt cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 30/9, đã khiến hàng loạt khu vực của Hà Nội ngập úng.

Đến sáng nay (2/10), Hà Nội vẫn còn gần 10 điểm ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn.