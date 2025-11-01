Lòng đường ở TPHCM biến thành "bãi đậu xe" bất chấp biển cấm, gây ùn tắc

Lòng đường bị chiếm dụng: Từ trung tâm đến khu vực bệnh viện

Khảo sát tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, hàng chục ô tô, từ xe sang đến xe dịch vụ, nối đuôi nhau chiếm trọn một làn đường. Tình trạng này đã trở nên quá quen thuộc, khiến việc lưu thông của các phương tiện khác gặp nhiều khó khăn.

Xe cộ đậu tràn lan ở nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM.

Chị Hoàng (45 tuổi), chủ một hàng ăn uống trên đường Lê Thánh Tôn, ngao ngán chia sẻ: “Trước quán ăn của tôi ngày nào cũng bị ô tô đậu chắn hết cả lối đi. Khách muốn vào mua hàng cũng không có chỗ để xe. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên phường, gọi cả đường dây nóng nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Họ cứ đậu rồi đi, chẳng thấy ai xử phạt cả”.

Hàng dài ô tô chiếm trọn một làn trên đường Nguyễn Du (Ảnh: Hồng Nhung).

Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn tại các tuyến đường bao quanh bệnh viện lớn. Tại đường Cống Quỳnh (trước Bệnh viện Từ Dũ), hàng dài taxi, xe dịch vụ và xe cá nhân đậu nối đuôi nhau, chiếm dụng phần lớn lòng đường. Nhiều tài xế còn tắt máy, ngồi trên xe “nghỉ ngơi” hàng giờ, mặc cho dòng xe phía sau liên tục bấm còi. Điều này không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn cản trở lối ra vào của xe cứu thương và các phương tiện khác.

Dù có biển báo cấm, nhiều ô tô vẫn vô tư dừng đỗ dưới lòng đường (Ảnh: Hồng Nhung).

Anh Lê Hùng, một tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ: “Cứ nhận cuốc xe ở cổng Từ Dũ là thấy ngán. Dừng lại một chút để khách lên xe là xe sau bấm còi inh ỏi, có khi còn bị mấy anh trật tự đô thị tuýt còi đuổi đi. Nhiều tài xế ô tô thì cứ đậu ì ra đó cả buổi, mình đón khách có một phút mà khó khăn đủ đường”.

Vỉa hè cũng bị chiếm dụng, người đi bộ xuống lòng đường

Trên đường Đặng Thái Thân (khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược), vỉa hè cũng bị chiếm dụng để làm “bãi giữ xe” thu phí tự phát. Nhiều người dân ngang nhiên vẫy gọi, hướng dẫn người đi xe máy đậu xe lên vỉa hè. Lòng đường bị ô tô chiếm, vỉa hè cũng không còn, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng xe cộ nguy hiểm.

Anh Hải (phường Gò Vấp), đưa cha đi khám bệnh, ngán ngẩm: “Biết đậu xe ở dưới đường là cản trở giao thông nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bãi xe của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, gửi xe ở các bãi bên ngoài thì sợ bị "chém" giá. Chúng tôi đưa người bệnh đi khám, chỉ mong có chỗ đậu tạm một lúc cho tiện, nhưng nhìn cảnh này cũng thấy ái ngại”.

Cảnh tượng thường thấy trước Bệnh viện Từ Dũ: Xe máy và xe ôm công nghệ xếp hàng đợi đón bệnh nhân, chiếm gần toàn bộ vỉa hè (Ảnh: Hồng Nhung).

Giải pháp nào cho tình trạng chiếm dụng lòng đường?

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là do hạ tầng giao thông tĩnh của thành phố chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân. Các bãi giữ xe công cộng vừa thiếu lại vừa ở xa, trong khi nhu cầu đậu xe tại các khu vực trung tâm, bệnh viện, trường học rất lớn.

Mặc dù việc dừng, đỗ xe sai quy định có thể bị phạt từ 200.000 đồng đến 12 triệu đồng, nhưng việc xử phạt của lực lượng chức năng được cho là chưa đủ sức răn đe. Tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” vẫn diễn ra phổ biến: khi có lực lượng chức năng thì đường thông hè thoáng, khi vắng bóng thì mọi thứ đâu lại vào đấy.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tăng cường xử phạt, thành phố cần có những giải pháp căn cơ và mang tính lâu dài hơn. Việc quy hoạch và xây dựng thêm các bãi đậu xe cao tầng, bãi xe thông minh tại khu vực trung tâm là yêu cầu cấp thiết. Song song đó, cần có những chính sách đột phá để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào việc phát triển hạ tầng giao thông tĩnh.

Đoạn đường Cống Quỳnh trước cổng Bệnh viện Từ Dũ thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc, dòng xe dày đặc kéo dài suốt nhiều giờ liền (Ảnh: Hồng Nhung).

Nếu không có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, những con đường của thành phố sẽ tiếp tục bị chiếm dụng, gây ra ùn tắc giao thông, suy giảm chất lượng sống của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến bộ mặt đô thị.

Thực hiện: Hồng Nhung