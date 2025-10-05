Nhiều người đi đường ở Nghệ An suýt bị mái tôn lao thẳng vào

Tối 5/10, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết một trận dông lốc rất mạnh đã xảy ra trên địa bàn.

“Cơn dông lốc xảy ra lúc 17h30 cùng ngày, kéo dài hơn 10 phút, trên địa bàn thị trấn Nam Đàn cũ. Sau dông lốc là mưa lớn kéo dài. Chúng tôi chưa ghi nhận về trường hợp người bị thương nhưng dông lốc đã gây hư hỏng, tốc mái nhà nhiều công trình”, ông Thái thông tin.

Người phụ nữ nhanh chân chạy thoát trước khi mái tôn lao xuống đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip do camera một nhà dân bên quốc lộ 46, xã Vạn An ghi lại, thời điểm đó, gió bắt đầu thổi mạnh. Một phụ nữ đi làm đồng trở về, băng qua đường vào lề.

Bất ngờ, mái tôn nhà dân bị lốc cuốn xuống cách người phụ nữ khoảng vài mét. Ma sát từ khung kim loại và mặt đường gây tóe lửa. Người phụ nữ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy trước khi mái tôn như bị "xé" đôi bay đến vị trí chị này đang đứng.

Cùng thời điểm, một người khác bỏ cả xe máy để chạy thoát thân trước khi mái tôn lao đến. Qua hình ảnh camera cũng cho thấy, một số người khác cũng nhanh chân chạy vào nhà khi phát hiện sự việc.

Trong cơn bão số 10, địa phương này bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, công trình nhà dân.

Khoảnh khắc mái tôn bị lốc xoáy cuốn phăng xuống đường suýt va vào người đi đường (Clip: Lam Nguyễn).

“Công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 vừa tạm ổn thì xảy ra dông lốc. Thiệt hại đang được các xóm thống kê nhưng theo đánh giá, rất nhiều nhà dân trong phạm vi cơn lốc bị ảnh hưởng”, ông Thái nói.

Trước đó, khoảng 14h ngày 5/10, dông lốc cũng xảy ra tại xã Thông Thụ (Nghệ An). Gió lốc làm sập 2 căn nhà của gia đình Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt) và làm tốc mái nhiều hộ dân trên địa bàn xã.