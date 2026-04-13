Nữ tài xế có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố ở Hà Nội

Khoảng 19h30 ngày 13/4, một nữ tài xế điều khiển ô tô BKS 30L-221.xx di chuyển trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), bất ngờ tông liên hoàn vào 2 xe máy và một ô tô trên đường.

Một số người cho biết, nữ tài xế có biểu hiện bất thường, nói "không nhớ gì" sau khi gây ra vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Về danh tính, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế, nhà chức trách chưa công bố.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô bị ô tô BKS 30L-221.xx đâm trúng phần đầu, 2 xe máy còn lại nằm đổ giữa đường.

Đáng chú ý, theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, nữ tài xế có biểu hiện lạ.

Người quay clip cho rằng tài xế nghi đã sử dụng chất cấm rồi điều khiển ô tô gây tai nạn. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.