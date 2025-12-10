Loạt cao tốc trở thành đột phá tăng trưởng 2 con số ở Lâm Đồng

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 7), HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Tăng trưởng 2 con số

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 10/12 (Ảnh: Minh Hậu).

Phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%; trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5-5,5%/năm; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 14,5-15,5%/năm; khu vực dịch vụ tăng 11-11,5%/năm.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển các chỉ tiêu xã hội, môi trường, đô thị, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 89%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Ưu tiên phát triển cao tốc, công nghiệp

Tỉnh Lâm Đồng xác định 3 đột phá gồm phát triển hạ tầng; cải cách hành chính; đổi mới công tác cán bộ.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung xây dựng các công trình trọng điểm (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó, đối với phát triển hạ tầng, tỉnh Lâm Đồng huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng gắn với xây dựng. Đồng thời phát triển hạ tầng số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, địa phương tháo gỡ các khó khăn, rào cản để phát huy nguồn lực, đặc biệt các vấn đề liên quan quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để thu hút tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm.

Trong đó, đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tỉnh này đẩy nhanh các công trình phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương; cao tốc Nha Trang - Liên Khương, Cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27, 28, 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm. Đồng thời đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; các dự án thủy lợi; đường ven biển quốc gia; nhà máy điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II; kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Một góc đường đèo Prenn ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Thu hút đầu tư các tổ hợp nhà máy bauxite, chế biến Alumin; các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía Nam Lâm Đồng, khu công nghệ cao; trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng; các khu đô thị, du lịch, thương mại quy mô lớn; các khu công nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, tỉnh Lâm Đồng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm chỉ đạo; tăng trưởng kinh tế theo mô hình mới; phát triển văn hóa xã hội; nâng cao công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên phát triển, tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực.

Trong đó, phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh gồm chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo. Phát triển chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực, ưu tiên công nghiệp khai thác bauxite, chế biến alumin, công nghiệp luyện nhôm, chế biến các sản phẩm từ nhôm.

Đồng thời hình thành khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng để thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn về cảng biển, dịch vụ cảng biển, năng lượng, điện khí…