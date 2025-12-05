Liên tiếp phát hiện 2 trường hợp tử vong ở vùng cao Đà Nẵng

Ngày 5/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng xã Trà Tân đã tìm thấy thi thể ông T.Đ.L. (49 tuổi, trú tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân) trôi trên sông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 5/12, ông L. rời khỏi nhà. Đến sáng cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về nên tổ chức tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên sông ở xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Anh Thành).

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân đã cử lực lượng dân quân tổ chức tìm kiếm. Gia đình cho hay trước đây ông L. từng bỏ nhà đi rồi quay về.

Đến trưa 5/12, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông L. đã tử vong trên sông. Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng dân quân và các đơn vị liên quan đưa về nhà để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cùng thời điểm, lực lượng dân quân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cũng tiếp nhận thông tin về một trường hợp tử vong khác xảy ra trong lúc đi soi cá ban đêm tại thôn Z Rượt.

Cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường hỗ trợ, đưa nạn nhân về bàn giao cho gia đình.