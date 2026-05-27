Lên thành phố thuộc Trung ương là động lực để Đồng Nai bứt phá

Ngày 27/5, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đề án và lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Báo cáo tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long khẳng định, việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương.

Thành quả này là sự kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ to lớn từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, để được công nhận thành phố là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị ở Đồng Nai.

Đặc biệt, quá trình từ khâu xây dựng đề án đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ và khoa học; từng cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Việc trở thành thành phố là nền tảng quan trọng, là niềm tin và động lực để Đồng Nai tiếp tục bứt phá thời gian tới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh lưu ý, chặng đường phía trước đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần nỗ lực lớn hơn nữa để thành phố phát triển nhanh và vững chắc, trọng tâm là phải triển khai hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá.

Để thành phố Đồng Nai phát triển bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần chuẩn bị tốt công tác sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá toàn diện công tác cán bộ dựa trên các khung tiêu chí rõ ràng. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản trị đô thị trong điều kiện phát triển mới với tầm nhìn xa.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng đề án và tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai được biểu dương, khen thưởng.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TPHCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.