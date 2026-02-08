Năm cặp anh em ruột tại Đà Nẵng cùng tình nguyện nhập ngũ

Ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội tòng quân” năm 2026 tại phường An Khê.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trong năm nay, tại phường An Khê có 153 thanh niên sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đại diện năm cặp anh em ruột tình nguyện viết đơn nhập ngũ được nhận giấy khen của chính quyền địa phương (Ảnh: A Cường).

Trong số này có năm cặp anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ (có một cặp song sinh).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã gặp gỡ, động viên năm cặp anh em ruột này. Việc làm của 10 thanh niên đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của các em đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên truyền truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội đến các thanh niên.

Chính quyền địa phương cũng biểu dương, khen thưởng các gia đình có con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân.