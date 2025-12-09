“Nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu quốc hội là người khuyết tật”

Nội dung này có trong Thông báo Kết luận số 444 của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Tổng Bí thư nhấn mạnh người khuyết tật là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, có quyền được bảo đảm các điều kiện sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội như mọi công dân.

“Chăm lo cho người khuyết tật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là trách nhiệm, đạo lý của cả hệ thống chính trị, mà còn là thước đo của xã hội văn minh, là yêu cầu của phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ và cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người cho mọi công dân”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật. (Ảnh: Hiền Hòa).

Vì thế, Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp đồng bộ để giảm số người khuyết tật mới.

Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề cốt lõi, căn cơ và mang ý nghĩa chiến lược; thay vì tập trung xử lý hậu quả, việc chủ động phòng ngừa khuyết tật ngay từ gốc giúp giảm thiểu gánh nặng cho gia đình, xã hội và hệ thống an sinh; đồng thời nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng giống nòi.

Cùng với đó, Tổng Bí thư chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật, chuyển từ "y tế - chăm sóc" sang tiếp cận "xã hội - hòa nhập", hướng đến việc loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật.

Tổng Bí thư lưu ý cần khuyến khích khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, từ tạo việc làm đến sáng tạo, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thân thiện.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường, được học tập và hòa nhập, cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư đặt ra.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu, bổ sung các giải pháp thiết thực để mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế cho người khuyết tật; thực hiện các giải pháp căn bản về hạ tầng - giao thông - công trình công cộng - dịch vụ công trực tuyến thân thiện, dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực, bỏ rơi, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật; cần có cơ chế báo cáo thân thiện, hỗ trợ kịp thời tại cơ sở; chú trọng nhóm phụ nữ và trẻ em khuyết tật - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, Tổng Bí thư giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập; ưu tiên địa phương còn thiếu hoặc chưa có trung tâm; phát triển học liệu cho trẻ khiếm thị, khiếm thính; đào tạo giáo viên hỗ trợ.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng và hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp đối với người khuyết tật.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan về người khuyết tật theo đúng chủ trương của Đảng; đồng thời nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu quốc hội là người khuyết tật.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp được giao nghiên cứu xây dựng mô hình dạy nghề thích ứng, hỗ trợ việc làm tại cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người khuyết tật; quan tâm tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia các hoạt động văn hóa, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Tổng Bí thư quán triệt cần nâng cao năng lực các cơ sở bảo trợ xã hội; đơn giản hóa thủ tục hành chính để người khuyết tật dễ tiếp cận.