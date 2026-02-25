Lật thuyền trên sông Đăk Plà, một người tử vong

Ngày 25/2, UBND xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng đã tìm kiếm người đàn ông bị lật thuyền khi đi đánh cá trên sông Đăk Plà, đoạn qua xã Ngọc Bay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ông A.K. (SN 1995, trú tại Ngọc Bay) sử dụng thuyền độc mộc đi đánh cá trên sông Đăk Plà.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân bị lật thuyền lên bờ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Trong khi đang quăng lưới, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến ông K. rơi xuống sông, mất tích. Một số người dân phát hiện sự việc đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã Ngọc Bay đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 40 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.