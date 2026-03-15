Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và hơn 9,6 triệu cử tri TPHCM đi bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội có mặt tại khu vực bầu cử số 14, tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn.

Trước khi lễ khai mạc diễn ra, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn lãnh đạo đã kiểm tra nơi niêm yết thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng cử tri cả nước sẽ lựa chọn người có tài, có đức, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực bầu cử được trang trí sinh động, tạo nên một bầu không khí phấn khởi cho ngày hội non sông (Ảnh: Nam Anh).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện quyền bầu cử (Ảnh: Nam Anh).

Dự lễ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM… (Ảnh: Bảo Quyên).

Lúc 7h, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Bảo Quyên).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện quyền bầu cử tại điểm bầu cử số 26, khu phố Thuận An, phường Phú An, TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại điểm bầu cử số 26 (trụ sở Văn Phòng khu phố Phú Thuận) - phường Phú An, từ 6h cử tri đa số thuộc Hội cựu chiến binh phường Phú An nô nức đến bỏ phiếu bầu cử. Các cử tri được hướng dẫn các bước và thực hiện bầu cử đúng quyền lợi của công dân (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Các cử tri bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 7, phường Tân Định, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí Thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an tại điểm bầu cử số 1, phường An Khánh, TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

TPHCM là địa phương có số cử tri đông nhất cả nước với hơn 9,6 triệu người. Toàn bộ 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã đồng loạt khai mạc, sẵn sàng để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong cuộc bầu cử lần này, TPHCM bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên, số đại biểu được bầu cao nhất cả nước và tăng thêm 8 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong danh sách ứng cử, có 24 người có trình độ tiến sĩ (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với HĐND TPHCM, cử tri sẽ lựa chọn 125 đại biểu trong số 208 ứng cử viên. Ở cấp xã, phường và đặc khu, toàn thành phố có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu 4.236 đại biểu (Ảnh: Công Triệu).