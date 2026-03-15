168 xe hoa diễu hành cổ động bầu cử từ sáng sớm ở TPHCM

Từ sáng sớm, xe hoa tuyên truyền tập kết tại nhiều điểm, sẵn sàng cho hành trình diễu hành cổ động ngày bầu cử.

Không khí rộn ràng ở các điểm bầu cử tại TPHCM (Video: Team Media Sài Gòn).

Đúng 6h30, các đoàn xe đồng loạt xuất phát, di chuyển qua nhiều tuyến đường lớn, mang theo cờ, hoa và pano tuyên truyền, tạo nên không khí rộn ràng trên các tuyến phố.

Hoạt động này nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Công tác tuyên truyền hướng đến mục tiêu để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch, khu vực 1 có 102 xã, phường tham gia, chia thành 4 điểm tập kết tại Công viên 30/4, Quảng trường Khánh Hội (phường Khánh Hội), đường Vành Đai Trong (phường An Lạc) và đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh). Từ các điểm này, đoàn xe diễu hành qua nhiều tuyến đường lớn trước khi quay về điểm tập kết hoặc kết thúc lộ trình.

Trong khi đó, khu vực 2 tập kết trên đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi) với 36 xã, phường tham gia. Khu vực 3 tập kết tại đường Ba Cu (phường Vũng Tàu) với 30 xã, phường và đặc khu tham gia diễu hành qua nhiều tuyến đường chính.

Ghi nhận tại điểm tập kết tại Công viên 30 Tháng 4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) với 26 xã, phường tham gia. Từ đây, đoàn xe diễu hành qua các tuyến Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng… trước khi quay về điểm xuất phát.

Loa phát thanh trên xe liên tục vang lên những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử, thu hút sự chú ý của người dân và tiểu thương hai bên đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại các giao lộ để phân luồng, điều tiết giao thông khi đoàn xe tuyên truyền lưu động diễu hành qua.

Khi đoàn xe di chuyển qua các tuyến phố, nhiều người dân dừng lại quan sát, một số tranh thủ ghi lại hình ảnh đoàn diễu hành đi qua.

Nhiều tuyến đường trung tâm trở nên rộn ràng khi các đoàn xe hoa tuyên truyền nối đuôi nhau diễu hành và được người dân hưởng ứng.

Sau khi hoàn thành lộ trình cấp thành phố, các xe tuyên truyền lưu động tiếp tục quay về địa phương để cổ động trên các tuyến đường trung tâm tại xã, phường, góp phần lan tỏa thông tin về ngày bầu cử đến người dân.